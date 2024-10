Riccardo Fogli a Verissimo: “Sono diventato ragioniere per la gioia di mia madre” | Video Mediaset (Di domenica 20 ottobre 2024) Riccardo Fogli a Verissimo ha sottolineato di essere andato alle scuole serale, insieme a tanta altra gente, per realizzare un sogno. “Sono diventato ragioniere per la gioia di mia madre“. Fogli ha parlato della sua vita professionale e privata e ha presentato le sue due donne del cuore. Da un lato la compagna, dall’altro la figlia che preferirebbe veder “suora” più che con un fidanzatino visto la sua gelosia. Video Mediaset Superguidatv.it - Riccardo Fogli a Verissimo: “Sono diventato ragioniere per la gioia di mia madre” | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha sottolineato di essere andato alle scuole serale, insieme a tanta altra gente, per realizzare un sogno. “per ladi mia“.ha parlato della sua vita professionale e privata e ha presentato le sue due donne del cuore. Da un lato la compagna, dall’altro la figlia che preferirebbe veder “suora” più che con un fidanzatino visto la sua gelosia.

