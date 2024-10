Opposizioni insorgono | Nordio si dimetta

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) 7.45 Lechiedono le dimissioni del ministro della Giustizia,, che ha definito abnorme la sentenza dei giudici del tribunale di Roma che ha riportato in Italia i 12 migranti inviati nel centro italiano in Albania. "Un ministro della Giustizia che sferra un attacco così pesante alla magistratura non può rimanere al suo posto", ha detto la responsabile Giustizia del Pd, Serracchiani. Per il M5S, "il ministroha superato ogni limite, e per questo deve lasciare il suo incarico".