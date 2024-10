Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Oggi ho fatto il massimo, ora arrivano due piste favorevoli…”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Non ha troppa voglia di sorrideredopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota due-volte campione del mondo ha dovuto fare da spettatore al duello tra Marc Marquez e Jorge Martin e, nonostante il podio conquistato, ora si trova a 20 punti di distacco in classifica generale rispetto al portacolori del team Ducati Pramac. Il successo è andato al Cabroncito che ha preceduto il suo connazionale per 997 millesimi al termine di un duello mozzafiato, quindi terzo proprio Peccoa ben 10.1 secondi. Quarto Fabio Di Giannantonio a 12.9, quinto Enea Bastianini a 13.3, esto Franco Morbidelli a 15.4, settimo Brad Binder a 15.4 davanti a Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Raul Fernandez che completa la top10.