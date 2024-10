Migranti, legge sui rimpatri. Nordio: “I giudici esondano dai loro poteri” (Di domenica 20 ottobre 2024) "Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di altissima politica. Prenderemo dei provvedimenti legislativi" ha dichiarato il ministro, sottolineando che tali decisioni potrebbero portare anche a gravi incidenti diplomatici L'articolo Migranti, legge sui rimpatri. Nordio: “I giudici esondano dai loro poteri” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, legge sui rimpatri. Nordio: “I giudici esondano dai loro poteri” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di altissima politica. Prenderemo dei provvedimenti legislativi" ha dichiarato il ministro, sottolineando che tali decisioni potrebbero portare anche a gravi incidenti diplomatici L'articolosui: “Idai” proviene da Il Difforme.

