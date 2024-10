Lapresse.it - Migranti in Albania, sale la tensione governo-toghe. Nordio: “Sentenza abnorme”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Arrivano a Bari nel primo pomeriggio, a bordo della motovedetta ‘Visalli’ della Guardia Costiera partita al mattino dalla coste albanesi. I 12(sette bengalesi e cinque egiziani) provenienti dal centro di accoglienza di Gjader sono già in Italia (trasferiti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo del capoluogo pugliese), a seguito della pronuncia del Tribunale di Roma che non ha convalidato il loro trattenimento nella nuovissima struttura creata in base all’accordo tra Roma e Tirana. Una decisione che fa salire latra opposizione e maggioranza, ma soprattutto innesca uno scontro tra– premier Giorgia Meloni in testa – e magistratura.