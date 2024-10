Manna su Lukaku: “Un campione, sapete cosa ha fatto per il Napoli?” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ds azzurro Giovanni Manna parla a Dazn: Lukaku, Lobotka e il calendario Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Empoli-Napoli, esprimendo la sua opinione su vari temi. “Lukaku è un campione, sia a livello umano che professionale. Non ha fatto preparazione ed è arrivato subito con l’intenzione di dare il massimo per il Napoli, tanto che ha rinunciato alla Nazionale per essere al 100% con noi”, ha dichiarato Manna, evidenziando il sacrificio del bomber belga per la causa azzurra. Sul suo ruolo come direttore sportivo, Manna ha aggiunto: “Sono avvantaggiato dall’avere un grandissimo allenatore che tiene sempre tutti concentrati. Il mio è un lavoro di supporto e siamo convinti del valore di tutti i nostri ragazzi”. Napolipiu.com - Manna su Lukaku: “Un campione, sapete cosa ha fatto per il Napoli?” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ds azzurro Giovanniparla a Dazn:, Lobotka e il calendario Il direttore sportivo del, Giovanni, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Empoli-, esprimendo la sua opinione su vari temi. “è un, sia a livello umano che professionale. Non hapreparazione ed è arrivato subito con l’intenzione di dare il massimo per il, tanto che ha rinunciato alla Nazionale per essere al 100% con noi”, ha dichiarato, evidenziando il sacrificio del bomber belga per la causa azzurra. Sul suo ruolo come direttore sportivo,ha aggiunto: “Sono avvantaggiato dall’avere un grandissimo allenatore che tiene sempre tutti concentrati. Il mio è un lavoro di supporto e siamo convinti del valore di tutti i nostri ragazzi”.

