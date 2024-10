Agi.it - Lo scudo antipirateria ha bloccato pure Google Drive

(Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - La lotta al 'pezzotto' continua a mietere vittime innocenti in rete e questa volta il bersaglio è stato più che illustre. Il Piracy Shield, loche la Lega di Serie A ha fornito all'Autorità per le Comunicazioni a contrasto della trasmissione illegale di partite di calcio, haieri sera due piattaforme di Alphabet: l'utilizzatissimo servizio cloude una delle cache di Youtube. A ricostruire la vicenda è Wired, che identifica alle 19 l'inizio del picco di segnalazioni su Downdetector. Il meccanismo di segnalazioni dell'AgCom prevede che ogni ticket aperto coinvolga una lunga serie di domini coinvolti nello streaming illegale e in questo caso è toccato a due appartenenti a, spiega il portale specializzato. I fornitori di servizi internet sono infatti tenuti a bloccare in automatico entro 30 minuti i siti incriminati.