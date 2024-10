LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: partita la corsa, si tenta la fuga (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Percorsi poco più di 10 chilometri, il gruppo è nella provincia di Vicenza. 12.22 In questo momento sono tanti gli attacchi in gruppo. 12.18 La fuga fa fatica a nascere in questi primi chilometri. 12.15 Da registrare le mancate partenze di Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck), Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) e Moritz Kretschy (Israel Premier Tech). 12.12 Subito dei tentativi di fuga, per ora con poco successo. 12.10 partita LA corsa! 12.07 Sono quattro i chilometri da percorrere prima del via ufficiale. 12.05 La corsa è ormai vicinissima a partire. 12.01 A partire con il numero 1 sarà Davide Formolo, vincitore lo scorso anno. Intanto la corsa ha iniziato a pedalare verso il chilometro zero. 11. Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: partita la corsa, si tenta la fuga Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26 Percorsi poco più di 10 chilometri, il gruppo è nella provincia di Vicenza. 12.22 In questo momento sono tanti gli attacchi in gruppo. 12.18 Lafa fatica a nascere in questi primi chilometri. 12.15 Da registrare le mancate partenze di Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck), Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) e Moritz Kretschy (Israel Premier Tech). 12.12 Subito deitivi di, per ora con poco successo. 12.10LA! 12.07 Sono quattro i chilometri da percorrere prima del via ufficiale. 12.05 Laè ormai vicinissima a partire. 12.01 A partire con il numero 1 sarà Davide Formolo, vincitore lo scorso anno. Intanto laha iniziato a pedalare verso il chilometro zero. 11.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bagnaia deve arginare la fuga di Martin nel Mondiale - Marini +0. 46 Escursione sull’erba di Bezzecchi, che sta provando la traiettoria per il long lap penalty. 30 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia: è il momento del warm up, per capire come potranno evolversi le gerarchie in vista della gara delle 5. 48 Entrambi sembra stiano girando con la soft al posteriore: tutti e due con ottimo ritmo. (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : Pezzo Rosola e Baldaccini nella fuga - il gruppo controlla - 5), Lorenzo Milesi (Movistar), Kevin Pezzo Rosola (General Store) e Davide Baldaccini (Corratec Vini Fantini). Due i minuti per i sette di testa, ora c’è la Jayco-AlUla a tenere il ritmo. 12. L’ultimo successo italiano è del 2022 con Matteo Trentin. 16 Via libera! La fuga prende il largo, 1’20” di vantaggio per i sette battistrada! 13. (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : fuga a sette con 2? di vantaggio - 12. 12. 12. 32 Il gruppo ha chiuso le operazioni preliminari e si avvia dal chilometro zero. 24 Poco più di 20 chilometri percorsi. 28 Sempre di due minuti il vantaggio dei sette fuggitivi, quando siamo a 28 chilometri percorsi. 21 Lo scorso anno fu il francese Dorian Godon ad imporsi avanti a Tobias Johannesen e a Florian Vermeersch. (Oasport.it)