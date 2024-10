Gaeta.it - L’autunno nella Valle del Turano: tra paesaggi incantevoli e borghi storici

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladel, situata nel cuore dell’Italia centrale, offre un’incredibile bellezzastica in autunno, caratterizzata da boschi ricchi di alberi decidui e da affascinanti. Durante questa stagione, i colori vivaci della natura si fondono con la cultura locale, creando un’esperienza unica per i visitatori. Idi Paganico Sabino, Castel di Tora e Collalto Sabino non sono solo mete, ma rappresentano anche un patrimonio culturale che merita di essere scoperto. Paganico Sabino e le gole dell’Obito: un tuffonatura selvaggia Paganico Sabino è un gioiello situatoRiserva Naturale del Monte Navegna e del Monte Cervia, posizionato a un’altitudine che varia tra il lago dele le vette montuose.