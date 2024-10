Incidente stradale a Calcinato: morta l'ex maestra Tecla Pluda (Di domenica 20 ottobre 2024) Tecla Pluda non ce l'ha fatta. La donna era rimasta gravemente ferita nel maxi Incidente avvenuto sabato sera a Calcinato e poi trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla. Aveva 68 anni.Ex insegnante alle Bresciatoday.it - Incidente stradale a Calcinato: morta l'ex maestra Tecla Pluda Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)non ce l'ha fatta. La donna era rimasta gravemente ferita nel maxiavvenuto sabato sera ae poi trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla. Aveva 68 anni.Ex insegnante alle

