Il dramma di Paolo Sorrentino per la morte dei genitori | Morti nel sonno per colpa di una stufa

(Di domenica 20 ottobre 2024)nasce a Napoli il 31 maggio del 1970, a soli 16 anni, si trova costretto ad affrontare la prima grande tragedia della sua vita perdendo entrambi iin untico incidente domestico. Il futuro regista si salva, perché non si trova con loro: “A me Maradona ha salvato la vita. Da due anni chiedevo a mio padre di poter seguire il Napoli in trasferta, anziché passare il week end in montagna, ma mi rispondeva sempre che ero troppo piccolo. Quella volta finalmente mi aveva dato il permesso di partire: Empoli-Napoli. Citofonò il portiere. Pensavo mi avvisasse che era arrivato il mio amico a prendermi. Invece mi avvertì che era successo un incidente. In questi casi non ti dicono tutto subito. Ti preparano, un poco alla volta. Papà e mamma eranonel. Perdi una. Avvelenati dal monossido di carbonio”.