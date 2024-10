Igor Tudor nuovo allenatore del Rennes? Era il candidato di Ibrahimovic in caso di esonero di Fonseca (Di domenica 20 ottobre 2024) Paulo Fonseca potrà stare più tranquillo dopo la sofferta vittoria di ieri contro l`Udinese – con un uomo in meno per circa 60` a causa Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Paulopotrà stare più tranquillo dopo la sofferta vittoria di ieri contro l`Udinese – con un uomo in meno per circa 60` a causa

Dopo il rigorino ecco l’espulsioncella : il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca - . Andata in scena a Milano nel corso di Milan-Udinese. Le regole sono chiare, in fondo l’arbitro Chiffi ha applicato il regolamento. Il contatto ci sarà pure stato ma non abbiamo visto alcuna volontarietà da parte di Reijnders. Poi, al minuto 29, lancio lungo per Lovric che prende il tempo alla difesa milanista. (Ilnapolista.it)

Romagnoli come Fonseca - rabbia per il rigore sbagliato : "Non doveva batterlo lui - ci sono gerarchie" - Serviva un successo al San Lorenzo per rilanciarsi e per allontanarsi dalle ultime posizioni di classifica e invece, sul campo del Godoy Cruz,... (Calciomercato.com)