Idonei 2020, i docenti in piazza: "Nella scuola non basta nemmeno superare un concorso per avere il ruolo" [VIDEO INTERVISTE]

Venerdì 18 ottobre in diverse città d'Italia un gruppo di docenti si è radunato davanti agli uffici scolastici per protestare contro la loro condizione di precarietà. La mobilitazione ha come obiettivo principale quello di chiedere garanzie per coloro che, nonostante abbiano superato il concorso ordinario del 2020 e siano collocati nelle graduatorie in qualità di Idonei, si trovano ancora in attesa di un'assunzione stabile.

