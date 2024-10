Empoli: “Nessuna persona è stata allontanata dallo stadio, macchiata l’immagine della società” (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel corso della partita tra Empoli e Napoli, terminata 1-0, lo stadio Carlo Castellani ha vissuto alcuni attimi di tensione sul rigore degli ospiti, rivelatosi poi decisivo. In particolare, in tribuna superiore, gli steward sono intervenuti per riportare la calma, dopo lo scompiglio causato da un tifoso del Napoli. L’Empoli fa subito chiarezza sulla situazione, a seguito di ricostruzioni che parlavano dell’allontanamento della persona dalla tribuna: “In merito a ricostruzioni fantasiose apparse sul web nel post gara con il Napoli, a tutela della propria rispettabilità e di quella del presidente Fabrizio Corsi, tiene a precisare che Nessuna persona è stata allontanata dallo stadio“. “In seguito al gol del Napoli, il servizio di sicurezza dell’Empoli Football Club – spiega la nota della società – è intervenuto come da prassi per placare un diverbio tra alcuni spettatori presenti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel corsopartita trae Napoli, terminata 1-0, loCarlo Castellani ha vissuto alcuni attimi di tensione sul rigore degli ospiti, rivelatosi poi decisivo. In particolare, in tribuna superiore, gli steward sono intervenuti per riportare la calma, dopo lo scompiglio causato da un tifoso del Napoli. L’fa subito chiarezza sulla situazione, a seguito di ricostruzioni che parlavano dell’allontanamentodalla tribuna: “In merito a ricostruzioni fantasiose apparse sul web nel post gara con il Napoli, a tutelapropria rispettabilità e di quella del presidente Fabrizio Corsi, tiene a precisare che“. “In seguito al gol del Napoli, il servizio di sicurezza dell’Football Club – spiega la nota– è intervenuto come da prassi per placare un diverbio tra alcuni spettatori presenti.

