Danni per 12 milioni al Liceo Gullace USR Lazio | Occupazione non accettabile giovani devono trovare soluzioni di dissenso alternative

Danni per 1,2 milioni al Liceo Gullace, USR Lazio: “Occupazione non accettabile, giovani devono trovare soluzioni di dissenso alternative” (Di domenica 20 ottobre 2024) Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, ha espresso una chiara posizione in merito alle occupazioni scolastiche, dopo un incendio che giorni fa ha danneggiato il Liceo Gullace a Roma rendendo la struttura inagibile. Pur comprendendo il desiderio degli studenti di essere ascoltati, Sabatini sottolinea che l'Occupazione non può essere considerata un mezzo accettabile. L'articolo Danni per 1,2 milioni al Liceo Gullace, USR Lazio: “Occupazione non accettabile, giovani devono trovare soluzioni di dissenso alternative” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per il, ha espresso una chiara posizione in merito alle occupazioni scolastiche, dopo un incendio che giorni fa ha danneggiato ila Roma rendendo la struttura inagibile. Pur comprendendo il desiderio degli studenti di essere ascoltati, Sabatini sottolinea che l'non può essere considerata un mezzo. L'articoloper 1,2al, USR: “nondi” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Altro incendio al liceo Gullace. Parrucci : "Gravissimo e spregevole" - In questo caso, secondo si quanto apprende, sarebbe andata a fuoco una cattedra. Come Città Metropolitana – ha continuato Parrucci – abbiamo allertato subito i nostri tecnici che si stanno recando al Gullace per provare a valutare l'entità dei danni, che inevitabilmente si vanno ad aggiungersi a quelli di ieri". (Iltempo.it)

Roma - due incendi dolosi in poche ore al liceo Gullace : era occupata fino a poco prima - Per questo, di comune accordo con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, è stata disposta per 1. Non sono riportati né feriti né intossicati. 400 studenti la didattica a distanza per tre settimane. Un altro stamattina, nella zona dell’edificio non colpita ieri. Le occupazioni – aggiungono – sono da imputare a piccoli gruppi e non coinvolgono il «corpo vivo delle scuole». (Open.online)

Roma - un nuovo rogo al liceo Gullace dopo quello di mercoledì. “Incendio doloso”. In dad i 1400 studenti - Per Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) Lazio e Mario Rusconi, presidente dell’Anp Roma “l’incendio delle aule del liceo Gullace di Roma è l’ennesima conferma della pericolosità rappresentata dalle occupazioni delle scuole, trito, stanco rito particolarmente romano”. (Ilfattoquotidiano.it)