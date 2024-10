Conte: «Sono passato al 4-3-3 perché nel primo tempo siamo stati troppo timidi e paurosi» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli Le parole di Conte Cosa ti ha spinto a bassare al 4-3-3 nel secondo tempo? «Non volevo vincere, ma volevamo vincere, il verbo è sempre il noi e non l’io. Tutti volevamo vincere, ma era una partita su cui avevo avvertito e non lo faccio per pararmi, ma perché analizziamo l’avversario. L’Empoli è una delle squadra più in forma e c’erano tantissime insidie. Non mi è piaciuto l’approccio e il primo tempo, è stato non nostro, timido, non so se un po’ impaurito per la tradizione che ci vedeva avere difficoltà a Empoli. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa perché abbiamo diverse possibilità e con tre mesi di lavoro possiamo farlo. Secondo tempo totalmente diverso, abbiamo meritato il vantaggio. Ilnapolista.it - Conte: «Sono passato al 4-3-3 perché nel primo tempo siamo stati troppo timidi e paurosi» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli Le parole diCosa ti ha spinto a bassare al 4-3-3 nel secondo? «Non volevo vincere, ma volevamo vincere, il verbo è sempre il noi e non l’io. Tutti volevamo vincere, ma era una partita su cui avevo avvertito e non lo faccio per pararmi, maanalizziamo l’avversario. L’Empoli è una delle squadra più in forma e c’erano tantissime insidie. Non mi è piaciuto l’approccio e il, è stato non nostro, timido, non so se un po’ impaurito per la tradizione che ci vedeva avere difficoltà a Empoli. Nel secondoho cambiato qualcosaabbiamo diverse possibilità e con tre mesi di lavoro posfarlo. Secondototalmente diverso, abbiamo meritato il vantaggio.

