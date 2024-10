Terzotemponapoli.com - Conte: “Mi soddisfa il secondo tempo, la reazione che abbiamo avuto”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo la vittoria del Napoli contro l’Empoli, Antonioè intervenuto in conferenza stampa, esprimendo grandezione per il risultato e per l’atteggiamento della squadra. Ha parlato dell’entusiasmo che si è creato attorno al gruppo e della disponibilità dei giocatori, sia veterani che nuovi arrivati.ha sottolineato come la squadra abbia avvertito una certa pressione iniziale, soprattutto sapendo che una vittoria avrebbe portato il Napoli in testa alla classifica, anche seraneamente. Ha elogiato l’atteggiamento di Scott McTominay, che si è dimostrato estremamente duttile, capace di giocare in diverse posizioni a centrocampo e persino più avanzato.