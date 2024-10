Conte: «Difendere il primo posto ci ha reso nervosi. Sbagliato!» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli ha battuto l’Empoli grazie al calcio di rigore segnato da Kvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte non è rimasto completamente soddisfatto della prestazione, gli effetti del primo posto si sono fatti sentire. RIVALI – L’1-0 del Napoli sull’Empoli chiude il cerchio dell’ottava giornata di campionato per le rivali dell’Inter: hanno vinto tutte. Ieri Milan e Juventus contro Udinese e Lazio, oggi anche la squadra partenopea. Per i nerazzurri l’imperativo è ottenere i tre punti per non perdere ulteriore terreno. Gli ultimi aggiornamenti vedono Nicolò Barella favorito su Davide Frattesi per partire dal primo minuto in Roma-Inter. Antonio Conte intanto non è rimasto soddisfatto della prestazione del suo Napoli. Inter-news.it - Conte: «Difendere il primo posto ci ha reso nervosi. Sbagliato!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli ha battuto l’Empoli grazie al calcio di rigore segnato da Kvicha Kvaratskhelia. Antonionon è rimasto completamente soddisfatto della prestazione, gli effetti delsi sono fatti sentire. RIVALI – L’1-0 del Napoli sull’Empoli chiude il cerchio dell’ottava giornata di campionato per le rivali dell’Inter: hanno vinto tutte. Ieri Milan e Juventus contro Udinese e Lazio, oggi anche la squadra partenopea. Per i nerazzurri l’imperativo è ottenere i tre punti per non perdere ulteriore terreno. Gli ultimi aggiornamenti vedono Nicolò Barella favorito su Davide Frattesi per partire dalminuto in Roma-Inter. Antoniointanto non è rimasto soddisfatto della prestazione del suo Napoli.

Empoli-Napoli - Conte : "Primo tempo negativo - poi abbiamo meritato la vittoria" - Poi c'è stato quel rigore lì, che francamente non ho capito: tra i piedi dei due giocatori c'è spazio, quindi vorrei delle spiegazioni. L'arbitro può sbagliare e magari avremmo perso lo stesso, ma si dice sempre di non assegnare i 'rigorini' e poi vediamo cose del genere. Non mi voglio nascondere: siamo ambiziosi e so che stiamo costruendo una base solida per esserlo. (Sport.quotidiano.net)

Conte non ci sta : “C’è una cosa del primo tempo che non mi è piaciuta” - poi il messaggio ai tifosi - Con la società stiamo creando qualcosa che possa evolversi nel tempo“. Nel primo tempo se segnava l’Empoli non c’era nulla di particolare, sarebbe stato meritato. Abbiamo meritato di passare in vantaggio. Una vittoria sofferta, di misura. Empoli Napoli, le parole di Conte – SpazioNapoli. La rete di Khvicha Kvaratskhelia, su calcio di rigore, regala un sorriso ad Antonio Conte, che per la prima ... (Spazionapoli.it)

Napoli - Conte : “Male nel primo tempo - l’Empoli è una squadra in forma” - Loro sono una delle squadre più in forma del campionato, qui non aveva segnato nessuno e c’erano tante insidie. Mi sono preso la responsabilità di costruire qualcosa che possa durare nel tempo e non sia solo un flash per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi che si riconoscono in questa squadra“. . (Sportface.it)