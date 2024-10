Oasport.it - Ambesi: “Sinner è stato superiore ad Alcaraz: lo ha sgretolato, indoor ha qualcosa in più”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nell’ultimo appuntamento relativo al torneo d’esibizione Six Kings Slam di TennisMania, andato in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotto da Dario Puppo e Guido Monaco, èospite Massimiliano, giornalista di Eurosport: ovviamente l’attenzione è stata catalizzata dalla vittoria di Janniknell’ultimo atto contro lo spagnolo Carlos. L’analisi del match vinto contro Carlos: “La partita è stata vera, perché quei due lì quando si trovano ad affrontarsi non lesinano colpi per vincere, questo non è in discussione, ma come è stata partita vera quella con Djokovic. Voglio dire, al di là del fatto che questo torneo non varrà per il ranking, i risultati non avranno alcuna valenza per le sfide negli scontri diretti, quando sei lì te la giochi fino alla morte.