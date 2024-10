Metropolitanmagazine.it - Al Pacino, chi è l’ex moglie Noor Alfallah e madre di Roman

(Di domenica 20 ottobre 2024) Al: dalla storia conè arrivato il quarto figlio,nato nel luglio 2023, pochi mesi dopo il rapporto volgeva al termine. Al, l’ultima ex ha avuto una storia con Mick Jagger Stasera il Premio Oscar come Miglior Attore nel 1993 sarà ospite della nuova puntata di Che Tempo Che Fa, show condotto da Fabio Fazio in onda a partire dalle 20 sul Nove. Risale al 2020 l’inizio della frequentazione tra Ale la produttrice cinematografica. La ragazza classe 1993 era già nota al mondo del gossip per la storia avuta con Mick Jagger nel 2017 (all’epoca 74enne) , Nicolas Berggrruen un businessman parigino ed al fianco di Clint Eastwood. Nata e cresciuta a Beverly Hills, in una famiglia benestante (il padre ha fondato la ThirtyOneCapital) ha conseguito la laurea all’Università della California in master e produzione cinematografica.