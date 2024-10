Al Mondiale per Club ci sarà anche l'Inter Miami di Leo Messi (Di domenica 20 ottobre 2024) L'annuncio ufficiale è stato dato dal presidente Fifa Gianni Infantino ZURIGO (SVIZZERA) - L'Inter Miami di Leo Messi è il penultimo Club a ottenere un posto nella nuova Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 dopo aver vinto l'MLS Supporters' Shield 2024, confermandosi come la squadra migliore per tutta Ilgiornaleditalia.it - Al Mondiale per Club ci sarà anche l'Inter Miami di Leo Messi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'annuncio ufficiale è stato dato dal presidente Fifa Gianni Infantino ZURIGO (SVIZZERA) - L'di Leoè il penultimoa ottenere un posto nella nuova Coppa del Mondo perFIFA 2025 dopo aver vinto l'MLS Supporters' Shield 2024, confermandosi come la squadra migliore per tutta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondiali per Club - Espn : l’Inter Miami rappresenterà l’MLS - Il torneo andrà in scena negli USA, con l’Inter Miami chiamato a rappresentare la Mls in quanto Paese organizzatore. . L’Inter Miami di Lionel Messi sarà presente al prossimo Mondiale per Club. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nell’arco della prossima settimana. Secondo quanto riportato ‘ESPN’ la squadra statunitense sarà tra le trentadue formazioni che prenderanno parte alla rassegna ... (Sportface.it)

Apre a Miami Harbour Club - la nuova impresa di Michele Esposito - La carta di a'Riva Cosa si mangerà nel nuovo ristorante italiano-mediterraneo capitanato da Esposito? «Ci saranno le polpette di melanzane Angelina, un omaggio a mia madre» ci risponde lo chef, «i fiori di zucca fritti, una selezione di crudi con sashimi kosher, e il "Michele Voyager", una degustazione di diversi pesci mediterranei e atlantici, come il branzino all'acqua pazza, l'hamachi e il ... (Gamberorosso.it)