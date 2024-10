Zonawrestling.net - WWE: Primo faccia a faccia tra Roman Reigns e Jey Uso. La vera Bloodline sta tornando?

(Di sabato 19 ottobre 2024) La puntata di SmackDown della scorsa notte si è aperta con un promo di Solo Sikoa interrotto inaspettatamente dal campione Intercontinentale Jey Uso. I due hanno avuto un intensocon Solo che ha invitato il fratello nella sua, mentre Jey gli ha ricordato il perché sia una mossa sbagliata avere nella suagente come Tama Tanga e Jacob e c’è un perché se in precedenza hanno scelto di tenersi ben lontani da loro. Una risposta certa non c’è stata, infatti Jey ha poi scelto di andare via come ben visibile nel video sottostante. "I'm not trying to divide the family. I'm trying to UNITE the family."Jey Uso and Solo Sikoa have two different definitions of the word "unite" #SmackDown pic.twitter.com/t7Qr8BOQAM— WWE (@WWE) October 19, 2024 Nel backstage intanto arrivanoe il cugino Jimmy, i quali incrociano proprio Jey.