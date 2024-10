Viaggio dalla Germania a Montese in Apecar (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono appassionati dell’Ape Tre ruote della Piaggio i ventenni Louis e Laura partiti da un paese della Bassa Sassonia (Germania) alla guida di questo piccolo mezzo di seconda generazione, di 50 cc di cilindrata, decisi a raggiungere Pontedera, in Toscana, e visitare il Museo della Piaggio. Un sogno che custodivano nel cassetto da tempo e che ora stanno realizzando. Viaggiano in modo molto spartano. Hanno attrezzato a camper il Tre ruote con l’esterno abbellito da una gigantografia che li ritrae felici e dall’altra la Rosa dei venti, mentre sul retro hanno scritto: ‘Camper che funziona’. Infatti, funziona. Ce ne hanno dato la prova. Dopo aver abbassato la sponda posteriore, hanno estratto un allungamento del mezzo, a incastro, costruito con le loro mani, che, una volta estratto, poggia a terra mediante un sostegno di ferro per tenerlo rialzato all’altezza del cassoncino. Ilrestodelcarlino.it - Viaggio dalla Germania a Montese in Apecar Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono appassionati dell’Ape Tre ruote della Piaggio i ventenni Louis e Laura partiti da un paese della Bassa Sassonia () alla guida di questo piccolo mezzo di seconda generazione, di 50 cc di cilindrata, decisi a raggiungere Pontedera, in Toscana, e visitare il Museo della Piaggio. Un sogno che custodivano nel cassetto da tempo e che ora stanno realizzando. Viaggiano in modo molto spartano. Hanno attrezzato a camper il Tre ruote con l’esterno abbellito da una gigantografia che li ritrae felici e dall’altra la Rosa dei venti, mentre sul retro hanno scritto: ‘Camper che funziona’. Infatti, funziona. Ce ne hanno dato la prova. Dopo aver abbassato la sponda posteriore, hanno estratto un allungamento del mezzo, a incastro, costruito con le loro mani, che, una volta estratto, poggia a terra mediante un sostegno di ferro per tenerlo rialzato all’altezza del cassoncino.

