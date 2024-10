Spazionapoli.it - Verso Empoli-Napoli, tra Kvara e Neres è ballottaggio: chi è il favorito

(Di sabato 19 ottobre 2024) Iltra Khvichatskhelia e Davidè ormai definitivo, dopo le parole del tecnico della SSCAntonio Conte: spunta ilalla vigilia della sfida di. Tra poco più di ventiquattro ore, iltornerà in campo nella sfida contro l’. Il ritorno dopo la sosta per le Nazionali è un momento sempre particolare della stagione: i tifosi, oltre a non vedere l’ora di sostenere nuovamente i propri beniamini, non aspettano altro che cercare di capire qual è lo stato di forma del gruppo allenato dal tecnico di Antonio Conte. I giocatori impegnati con le rispettive Nazionali sono stati ben dodici: due tra loro, Stanislav Lobotka e Mathias Olivera, non sono tornati al meglio.