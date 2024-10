Trovate microplastiche nel cervello: un potenziale fattore scatenante per malattie neurodegenerative (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuove ricerche evidenziano la presenza di microplastiche nel cervello umano, sollevando preoccupazioni sul loro ruolo nell'aumento di malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson Vanityfair.it - Trovate microplastiche nel cervello: un potenziale fattore scatenante per malattie neurodegenerative Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuove ricerche evidenziano la presenza dinelumano, sollevando preoccupazioni sul loro ruolo nell'aumento dicome Alzheimer e Parkinson

Microplastiche anche nel cervello - pari a un terzo di bottiglia - (Adnkronos) – Le microplastiche sono ormai ovunque nel corpo umano. Ovunque i ricercatori le hanno cercate, eccole lì. Le concentrazioni… L'articolo Microplastiche anche nel cervello, pari a un terzo di bottiglia proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

