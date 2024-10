Sezze / Scatta il divieto di accesso alle aree urbane per due cittadini già denunciati per rissa (Di sabato 19 ottobre 2024) Sezze – Nel corso del pomeriggio del 16 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Sezze (LT), notificavano i provvedimenti “D.AC.UR” (divieto di accesso alle aree urbane) emessi dal Questore di Latina, su richiesta dei Carabinieri si Sezze nei confronti di due cittadini rispettivamente classe 85 e 75 entrambi residenti a Sezze (LT). Gli stessi, erano L'articolo Sezze / Scatta il divieto di accesso alle aree urbane per due cittadini già denunciati per rissa Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Sezze / Scatta il divieto di accesso alle aree urbane per due cittadini già denunciati per rissa Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 19 ottobre 2024)– Nel corso del pomeriggio del 16 ottobre, i Carabinieri della Stazione di(LT), notificavano i provvedimenti “D.AC.UR” (di) emessi dal Questore di Latina, su richiesta dei Carabinieri sinei confronti di duerispettivamente classe 85 e 75 entrambi residenti a(LT). Gli stessi, erano L'articoloildiper duegiàperTemporeale Quotidiano.

