Osimhen gol pazzesco in rovesciata | tifosi turchi senza parole

Victor Osimhen ha realizzato un gol pazzesco in rovesciata lasciando i tifosi del Galatasaray senza parole nella sfida contro l'Antalyaspor Non ha lasciato un recente ricordo di sé così dolce Victor Osimhen nel cuore dei tifosi del Napoli. L'attaccante nigeriano è stato tra i grandi protagonisti della storica vittoria dello scudetto azzurro dopo 33 anni, ma l'addio dal club, in prestito, è stato travagliato e molto amaro. Non un saluto alla squadra o ai tifosi, almeno non pubblicamente. Il popolo partenopeo non gliel'ha perdonata del tutto, ma ha già cambiato aria grazie a Romelu Lukaku. Il belga non sarà mai Osimhen e questo è certo, ma il suo apporto in termini di gol e assist in questo inizio di stagione non ha fatto rimpiangere l'ex centravanti azzurro. Non solo, ma l'atteggiamento di Victor dal suo trasferimento al Galatasaray è stato anche criticato dai napoletani.

Galatasaray : divieto ai tifosi di indossare la mascherina di Osimhen allo stadio - . The post Galatasaray: divieto ai tifosi di indossare la mascherina di Osimhen allo stadio appeared first on SportFace. A renderlo noto è lo stesso club di Istanbul: “Informiamo che nei giorni delle partite non è consentito introdurre mascherine allo stadio, come previsto dalla normativa sportiva, e chiediamo che questa norma venga presa in considerazione anche in termini di rispetto delle ... (Sportface.it)