Maltempo: scuole chiuse e stop al calcio per allerta meteo (Di sabato 19 ottobre 2024) Le emergenze meteo continuano a sconvolgere l'Italia. La FIGC interviene fermando tutti i campionati regionali e provinciali in Veneto. L'Italia sta vivendo una fase sempre più intensa di emergenze climatiche, con eventi estremi che si susseguono con frequenza allarmante. Ondate di calore record, violenti nubifragi e tempeste improvvise sono diventati la norma, segno evidente che il cambiamento climatico non è più una prospettiva lontana, ma una realtà quotidiana. Maltempo: il meteo costringe decisioni importanti Cityrumors.it foto Ansa Nelle ultime settimane, molte regioni sono state colpite da allagamenti e forti raffiche di vento, mettendo in ginocchio intere comunità e costringendo le autorità a prendere misure drastiche.

