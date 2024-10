Maltempo oggi in Italia, allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull'Italia: pioggia e nubifragi in agguato, scatta l'allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in altre 6 regioni oltre alla stessa Emilia Romagna tra allarme temporali e rischio idraulico e idrogeologico. La giornata di sabato si snoderà con un copione analogo a quello delle 24 L'articolo Maltempo oggi in Italia, allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il19 ottobre non dà tregua sull': pia e nubifragi in agguato, scatta l'inin altre 6oltre alla stessatra allarme temporali e rischio idraulico e idrogeologico. La giornata di sabato si snoderà con un copione analogo a quello delle 24 L'articoloininin 7proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Maltempo in Italia : allerta rossa in Emilia-Romagna e condizioni atmosferiche avverse in sei regioni - Oltre all’allerta rossa, è stata emessa anche allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia. Si stima che questi eventi porteranno a livelli di pioggia significativi nel corso delle 24 ore successive, contribuendo ulteriormente ai disagi ... (Gaeta.it)