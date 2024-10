Isaechia.it - Liam Payne, testimoni raccontano l’ultima notte del cantante: “Era sconvolto dopo aver ricevuto una mail”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Continuano a trapelare nuove rivelazioni in merito alla tragica scomparsa di, l’ex leader dei One Direction trovato m0rto nel cortile di un hotel in Argentinauna caduta dal terzo piano della struttura. Le indagini stanno cercando di stabilire se si sia trattato di una caduta accidentale o di un suicidio. La pista seguita dagli inquirenti, secondo quanto comunicato dalla polizia argentina, starebbe scartando l’ipotesi di un incidente. Si è ancora comunque in attesa dell’autopsia. Nelle scorse ore il quotidiano Buenos Aires Herald ha fornito ulteriori retroscena. Il giornale ha pubblicato l’intervista a tale Michael Fleischmann presente nell’hotel in cui alloggiava il musicista. Stando a quanto raccontato dall’uomo, ci sarebbe stata una discussione frae una donna per il momento non identificata. Il sig.