Landini lancia lo sciopero generale. L'ironia di Foti: "È la conferma che il governo è sulla strada giusta"

Preannuncia uno sciopero generale e uno stato di mobilitazione permanente, che andrà anche "oltre la finanziaria". Maurizio Landini rilancia dalla piazza di Roma il suo ruolo di leader di un'opposizione a tutto campo al governo. Una circostanza che, ironizza il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, "conferma che il governo Meloni è sulla strada giusta".

Landini al lavoro sullo sciopero generale: "Lo sto proponendo agli altri sindacati"

Partecipando al corteo romano del pubblico impiego su salario, salute, diritti, occupazione organizzato da Cgil e Uil, Landini ha risposto "assolutamente sì" a chi gli chiedeva se la mobilitazione fosse l'anticipo di uno sciopero generale.

