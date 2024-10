L’agente di Balotelli: “Conosciamo bene le potenzialità di Mario. Genoa …” (Di sabato 19 ottobre 2024) Enzo Raiola, agente di Mario Balotelli, è intervenuto su Radio Sportiva per parlare delle voci riguardanti un possibile approdo al Genoa Pianetamilan.it - L’agente di Balotelli: “Conosciamo bene le potenzialità di Mario. Genoa …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Enzo Raiola, agente di, è intervenuto su Radio Sportiva per parlare delle voci riguardanti un possibile approdo al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balotelli-Genoa - affare congelato. Raiola : "Aspettiamo la decisione - Mario è pronto" - Mario Balotelli e il Genoa, un affare ancora congelato. L`attaccante classe classe 1990, svincolato dopo l`ultima esperienza in Turchia all`Adana... (Calciomercato.com)

Ex Milan - niente Genoa per Mario Balotelli. Il motivo - Adesso c’è il Genoa, che però fa tremare Mario… L'articolo Ex Milan, niente Genoa per Mario Balotelli. Lo scarso rendimento del club ligure, però, ha messo sulla graticola mister Alberto Gilardino, il cui futuro adesso è in bilico. Ex Milan, il ritorno di Mario Balotelli in Serie A col Genoa potrebbe clamorosamente sfumare: e la causa è mister Gilardino. (Dailymilan.it)

Mario Balotelli vuole il Genoa - ma c’è un ostacolo - A frenare i vertici di Villa Rostan non sarebbe però il proverbiale carattere vulcanico di Supermario, né, come emerso nei discorsi giorni, le pretese economiche avanzate dei suoi procuratori. Nonostante il gradimento di Alberto Gilardino e le necessità di una rosa falcidiata da assenze ed infortuni, soprattutto nel reparto avanzato, la società ligure avrebbe rallentato la trattativa con ... (Metropolitanmagazine.it)