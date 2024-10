La serata scatenata di Sinner e i “Six Kings” Riyad: balli e divertimento prima della finale (Di sabato 19 ottobre 2024) La sera prima della finale è tempo di relax: prima delle due finali del Six Kings Slam i sei tennisti si sono lasciati andare a una serata di divertimento, partecipando ad alcune danze locali. Fanpage.it - La serata scatenata di Sinner e i “Six Kings” Riyad: balli e divertimento prima della finale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La seraè tempo di relax:delle due finali del Six Kings Slam i sei tennisti si sono lasciati andare a unadi, partecipando ad alcune danze locali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“La Confessione” di Peter Gomez debutta in prima serata : dalle lacrime di Veronica Pivetti all’affondo di Alessandro Di Battista a Luigi Di Maio - anticipazioni - – chiarisce Pietro Orlandi – Mia sorella era entrata da poco alla Camera (Natalina era stata assunta a Montecitorio, ndr) e ha spiegato molto bene come sono andati i fatti, cioè che si trattava di avances molto leggere”. È stato un momento forte per la mia famiglia”. Succede questa cosa, avevamo due confezioni di Tegolini e le abbiamo finite, e lui s’è fatto anche del whisky. (Ilfattoquotidiano.it)

Ascolti TV 18 ottobre - Tale e Quale Show contro Storia di una famiglia perbene : chi ha vinto - ecco i dati auditel della prima serata - . Ascolti TV – La quinta puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 18 ottobre 2024, si è dovuta scontrare con Storia di una famiglia perbene, la serie andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, chi ha vinto la prima serata? Ecco i dati auditel. olti TV, Tale e Quale Show, … Leggi. (Blogtivvu.com)

Stasera in TV : Film da vedere Venerdì 18 Ottobre - in prima serata - Stasera in TV, Venerdì 18 Ottobre 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. (Comingsoon.it)