Jordan suicida in carcere Tre anni al rivale Traffik

Lividi sul volto e gonfiori sul volto di Jordan Tinti mentre si trovava nel carcere di Torre del Gallo non erano passati inosservati. Ora per quei maltrattamenti il tribunale di Pavia ha riconosciuto colpevole Gianmarco Fagà , trapper di 28 anni noto come Traffik. Il giovane ieri è stato condannato a 3 anni e un mese di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento di 20mila euro alla parte civile rappresentata dal padre di Jordan. "Finalmente qualcuno ha creduto a Jordan - ha commentato l'avvocato Federico Edoardo Pisani, legale di parte civile appena uscito dal tribunale -. Spero che ovunque si trovi adesso, possa essere felice di questa decisione. Il processo è finito come doveva finire, nonostante un dibattimento faticoso nel quale ci sono state dichiarazioni inverosimili da parte di alcuni testi.

L’uomo in carcere da 30 anni per avere ucciso il padre di Michael Jordan - forse è innocente - L’auto che James Jordan stava guidando la notte della sua morte era un regalo del figlio, aveva parcheggiato sul ciglio della strada per riposarsi un po’. Aveva 56 anni. Il giudice, ora in pensione, si chiama Gregory Weeks. Uno degli uomini che da trenta anni sono in carcere per quell’omicidio, forse è innocente. (Ilnapolista.it)