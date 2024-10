Il padre di Liam Payne arriva nell’hotel in cui è morto e viene confortato dai fan del cantante (Di sabato 19 ottobre 2024) L'arrivo del papà di Liam Payne L'articolo Il padre di Liam Payne arriva nell’hotel in cui è morto e viene confortato dai fan del cantante proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Il padre di Liam Payne arriva nell’hotel in cui è morto e viene confortato dai fan del cantante Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'arrivo del papà diL'articolo Ildiin cui èdai fan delproda Novella 2000.

Morte di Liam Payne - Cheryl Cole rompe il silenzio : “Mio figlio non rivedrà più suo padre” - A piangere la morte del cantante, tuttavia, sono anche familiari ed amici, che nelle ultime ore hanno trovato la forza di pronunciarsi sull’accaduto. . Cheryl Cole e Liam Payne si erano incontrati per la prima volta durante le audizioni di X Factor UK nel 2008: lui aveva appena 14 anni ed era uno dei concorrenti; lei, 25enne, era invece una dei giudici del talent. (Dilei.it)

Cheryl Cole ricorda Liam Payne : «Non era solo una popstar - era un padre per nostro figlio di sette anni. Un figlio che deve affrontare la realtà di non rivedere mai più suo padre» - L'ex compagna parla di un evento sconvolgente e di un momento indescrivibilmente doloroso. Chiede a tutti di rispettare la memoria di Payne anche per rispetto a suo figlio. (Vanityfair.it)

Liam Payne - l'ex compagna Cheryl : "Ho letto racconti abominevoli - basta. Era anche un padre" - "Non era solo una pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram, Cheryl Cole ricorda Liam Payne, ex compagno e padre di suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La cantante britannica è stata... (Today.it)