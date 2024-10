Liberoquotidiano.it - I pro Pal lanciano pietre e tentano di sfondare il cordone: Napoli, violenti scontri con la polizia

(Di sabato 19 ottobre 2024)tra forze dell'ordine e antagonisti del corteo pro Palestina a piazza Carità. I manifestanti, partiti da piazza Garibaldi, hanno più volte deviato dal percorso autorizzato e hanno tentato di forzare ildi sicurezza a protezione della zona rossa del G7 Difesa in corso a Palazzo Reale. Ai lanci didelle persone in protesta, laha risposto lanciando dei lacrimogeni. Le immagini degliriportano alla memoria il corteo pro Pal del 5 ottobre scorso a Roma. Una manifestazione non autorizzata finita in rissa con le forze dell'ordine, con molti agenti rimasti feriti. Gli incidenti di questo pomeriggio sono avvenuti in presenza di molti cittadini e turisti, anche stranieri, che hanno assistito increduli a quello che stava accadendo. In molti hanno ripreso glicon i telefoni.