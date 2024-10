Cosa non torna nella nuova legge sulla gestazione per altri (Di sabato 19 ottobre 2024) Un paio di punti della nuova legge sulla gestazione per altri “reato universale” che vale senz’altro la pena di esplorare. Primo: chi colpirà? Unicamente cittadine e cittadini italiani che abbiano realizzato a vario titolo – come committenti, come tecnici o per business – una gravidanza surrogata in Italia o in un qualunque paese straniero in cui la pratica è legale o semplicemente non vietata, e che si trovino in territorio italiano. Quindi la norma non riguarda gli stranieri e nemmeno gli italiani residenti all’estero. Inoltre la legge non è retroattiva, non sarà quindi applicabile al caso di bambini già nati da utero in affitto – contando circa 250 Gpa realizzate ogni anno dovrebbero ampiamente superare il migliaio – ma nemmeno alle gestazioni per contratto già in corso. Ilfoglio.it - Cosa non torna nella nuova legge sulla gestazione per altri Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un paio di punti dellaper“reato universale” che vale senz’altro la pena di esplorare. Primo: chi colpirà? Unicamente cittadine e cittadini italiani che abbiano realizzato a vario titolo – come committenti, come tecnici o per business – una gravidanza surrogata in Italia o in un qualunque paese straniero in cui la pratica è legale o semplicemente non vietata, e che si trovino in territorio italiano. Quindi la norma non riguarda gli stranieri e nemmeno gli italiani residenti all’estero. Inoltre lanon è retroattiva, non sarà quindi applicabile al caso di bambini già nati da utero in affitto – contando circa 250 Gpa realizzate ogni anno dovrebbero ampiamente superare il migliaio – ma nemmeno alle gestazioni per contratto già in corso.

