Amici, ritorno clamoroso nello studio di Maria De Filippi. La sfida più attesa (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna domenica 19 ottobre il nuovo appuntamento "festivo" con il talent show 'Amicì di Maria De Filippi. La puntata vedrà protagonisti i 15 allievi della scuola: per il canto Chiamamifaro, Diego, Ilan, Luk3, Nicolò, Senza Cri, Trigno e Vybes e per la danza Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora. A giudicare le performance canore sarà Arisa. L'artista presenterà anche il suo ultimo singolo, 'Canta Ancora', uscito l'11 ottobre 2024 e già colonna sonora del film 'Il Ragazzo con i Pantaloni Rosa', in uscita nelle sale il 7 novembre 2024. Arisa ha firmato sia il testo che la melodia del brano. Per la danza, la valutazione sarà affidata a Rossella Brescia. Ospite speciale della puntata sarà l'attrice Diana Del Bufalo, che presenterà il suo nuovo show musicale 'Tra Sogni e Desideri', al debutto il 7 dicembre 2024 al Teatro Palapartenope di Napoli.

