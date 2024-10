“Un giorno con Calogero Marrone”: la pioggia non ha fermato la manifestazione dedicata all’eroe antifascista (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nonostante la pioggia, a Favara erano tantissimi gli studenti che hanno voluto partecipare alla manifestazione “Un giorno con Calogero Marrone” dedicata all’eroe antifascista, medaglia d’oro al merito civile e “Giusto tra le nazioni”. Un evento organizzato dalla Fondazione Calogero Marrone, per Agrigentonotizie.it - “Un giorno con Calogero Marrone”: la pioggia non ha fermato la manifestazione dedicata all’eroe antifascista Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nonostante la, a Favara erano tantissimi gli studenti che hanno voluto partecipare alla“Uncon, medaglia d’oro al merito civile e “Giusto tra le nazioni”. Un evento organizzato dalla Fondazione, per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Favara e Varese unite per “Un giorno con Calogero Marrone” - Svelate la targa di denominazione della Piazza e la Stele dedicata all'eroe antifascista, Medaglia d’oro al merito civile, “Giusto tra le Nazioni" ... (varesenews.it)

Matteo Messina Denaro, divieto di dimora in Sicilia per i boss fedelissimi scarcerati - Il divieto di dimora e contestuale divieto di espatrio è stato disposto per i "fedelissimi" Nicola Accardo, Giuseppe Tilotta, Paolo Bongiorno, Calogero Guarino ... alle 8 del mattino e dovranno ... (tg24.sky.it)

Favara ricorda Calogero Marrone: “giusto tra le nazioni” - “Una giornata con Calogero Marrone”. E’ questo il titolo della manifestazione che la Fondazione culturale Calogero Marrone, eroe antifascista, medaglia d’oro al merito civile, “Giusto tra le nazioni”, ... (scrivolibero.it)