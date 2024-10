Ucciso Sinwar, il video degli ultimi istanti del leader di Hamas: ripreso mentre lancia bastone contro drone (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha diffuso un video ripreso da un drone che mostrerebbe gli ultimi istanti di vita del leader di Hamas Yahya Sinwar. Nelle immagini si vede l'ideatore dell'attacco del 7 ottobre solo in un appartamento distrutto a Gaza, seduto su una poltrona e con la testa e il viso coperti. L'uomo, dopo essersi accorto del drone, gli lancia contro un bastone. Fanpage.it - Ucciso Sinwar, il video degli ultimi istanti del leader di Hamas: ripreso mentre lancia bastone contro drone Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha diffuso unda unche mostrerebbe glidi vita deldiYahya. Nelle immagini si vede l'ideatore dell'attacco del 7 ottobre solo in un appartamento distrutto a Gaza, seduto su una poltrona e con la testa e il viso coperti. L'uomo, dopo essersi accorto del, gliun

