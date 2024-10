StallantisLandini | governo ci convochi

Stallantis,Landini: governo ci convochi (Di venerdì 18 ottobre 2024) 10.06 "Noi non vogliamo stare a guardare.Serve un rilancio delle politiche industriali. Il governo convochi le parti sociali, Stellantis e le aziende della componentistica a palazzo Chigi perché c'è bisogno di un piano strategico complessivo in Italia, e in Europa". Così il segretario Cgil, Landini, nel giorno dello sciopero e della manifestazione dei metalmeccanici, a Roma. Quello dell'auto "è un settore strategico,ma è a rischio.Le prospettive -dai livelli produzione all'occupazione -non sono chiare, non c'è un piano". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 10.06 "Noi non vogliamo stare a guardare.Serve un rilancio delle politiche industriali. Ille parti sociali, Stellantis e le aziende della componentistica a palazzo Chigi perché c'è bisogno di un piano strategico complessivo in Italia, e in Europa". Così il segretario Cgil, Landini, nel giorno dello sciopero e della manifestazione dei metalmeccanici, a Roma. Quello dell'auto "è un settore strategico,ma è a rischio.Le prospettive -dai livelli produzione all'occupazione -non sono chiare, non c'è un piano".

