Snam punta 26 miliardi sulla decarbonizzazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le previsioni sono rassicuranti: "Siamo al 97% di stoccaggi, percentuale che vale un terzo dei consumi invernali di gas in Italia, passeremo la stagione tranquilli nonostante il clima di incertezza". Parola di Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, che ieri ha Milano ha presentato il piano industriale e fatto il punto sulle scorte energetiche. "Anche quest'anno – precisa – ci siamo preparati adeguatamente ad affrontare l'inverno. L'impianto di rigassificazione di Piombino sta funzionando a pieno regime e anche se abbiamo avuto la nave di Livorno in manutenzione per 6 mesi, abbiamo ricevuto in 9 mesi circa 120 navi di cui un un terzo dagli Usa, un altro terzo dal Qatar e un 25% dall'Algeria. La diversificazione intrinseca delle fonti ci pone in un una posizione favorevole". Lo sguardo è tutto sul futuro e sulle grandi sfide per la decarbonizzazione.

