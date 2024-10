Rete idrica all’avanguardia. Lavori avanti tutta in provincia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Entro la fine del mese partiranno altri quattro cantieri di Marche Multiservizi, finanziati con fondi Pnrr, "per realizzare una Rete idrica – si legge nella nota dell’azienda – più efficiente e moderna nel territorio servito. Uno di questi riguarda Gabicce Mare: si realizzeranno quasi 1,5 km di nuove condotte tra via Berlinguer (oltre 500 mt) e via dell’Artigianato (circa 900 mt). Previsto anche il ricollegamento di 54 allacci. I Lavori, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi per l’inizio dell’estate. Poi Terre Roveresche: l’intervento prevede la posa di 5,3 km di nuove tubazioni in ghisa lungo la Strada provinciale 16 in località San Giorgio. Contestualmente alla realizzazione delle nuove reti saranno ricollegati anche 90 allacci. I Lavori, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi per l’estate. Ilrestodelcarlino.it - Rete idrica all’avanguardia. Lavori avanti tutta in provincia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Entro la fine del mese partiranno altri quattro cantieri di Marche Multiservizi, finanziati con fondi Pnrr, "per realizzare una– si legge nella nota dell’azienda – più efficiente e moderna nel territorio servito. Uno di questi riguarda Gabicce Mare: si realizzeranno quasi 1,5 km di nuove condotte tra via Berlinguer (oltre 500 mt) e via dell’Artigianato (circa 900 mt). Previsto anche il ricollegamento di 54 allacci. I, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi per l’inizio dell’estate. Poi Terre Roveresche: l’intervento prevede la posa di 5,3 km di nuove tubazioni in ghisa lungo la Stradale 16 in località San Giorgio. Contestualmente alla realizzazione delle nuove reti saranno ricollegati anche 90 allacci. I, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi per l’estate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rottura delle rete idrica in via Santa Maria Maddalena : rubinetti a secco - la mappa dei disagi - Disagi a Salerno, per l'improvvisa rottura di rete idrica in via Santa Maria Maddalena: per effettuare l'intervento riparativo a salvaguardia della pubblica incolumità, è stata sospesa ad horas l'erogazione idrica in diverse strade. La mappa dei disagi: Salita Montevergine Vicolo... (Salernotoday.it)

Lavori sulla rete idrica a Santa Maria a Monte : strade senz'acqua - 30 alle 16. Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, lunedì 21 ottobre, dalle ore 8. . . . 30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie di Santa Maria a Monte: Pregiuntino, Bindone, Poggetti, Pozzo, Cerretti, Bonci, Tonzana, Sassa al Sole. (Pisatoday.it)

Lavori in corso per il potenziamento della rete idrica nella provincia di Pesaro-Urbino - Investire nella modernizzazione della rete si dimostra quindi non solo una necessità impellente, ma anche un’opportunità per costruire un futuro più sostenibile per tutta la provincia di Pesaro-Urbino. Inoltre, l’adeguamento della rete idrica si tradurrà in un servizio migliore per le operazioni quotidiane dei cittadini e delle imprese, aumentando la resilienza del sistema idrico locale. (Gaeta.it)