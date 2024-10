Secoloditalia.it - Profumo di Carta: nella nuova opera di Francesco Certo cento poesie dedicate all’amore

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Intornoe alla sua forza rivitalizzante e ineguagliabile, intorno alla donna “Divina” per definizione, intorno ai pilastri della vitaforma degli affetti insostituibili. Sono i cardini dellaraccolta poetica del giornalista, intitolatadi(Edizioni Ensemble, pagine 118, prezzo 15 euro), disponibile sul sito della casa editrice su tutti gli store online e ordinabile in tutte le librerie. L’autore torna alla antica consuetudine, quella di ripartire il volume in sezioni, punteggiate dalleche descrivono L’Amore sopra tutto, L’anima scintilla, Divina, Essenza di vita, Cuore di poeta. C’è sempre un urgente bisogno d’amore in tempi così crudi, scrive l’autore. La voce diè una delle più note dell’informazione radiofonica romana.