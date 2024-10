Postecoglou su Son il ‘magro’ Richarlison e il ‘fantastico’ Tuchel

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 2024-10-18 15:47:44 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il capitano Son Heung-min è “a posto” per Tottenham-West Ham dopo aver saltato tre partite a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, ha detto l’allenatore Ange. Anche il compagno di punta, assente da quasi due mesi, è “tornato nel gruppo” per la visita degli Hammers sabato (15:00 BST), quando gli Spurs tenteranno di tornare alla vittoria dopo la sconfitta per 3-2 in casa. Brighton e Hove Albion.ha saltato sette delle ultime 13 partite del Tottenham nella stagione 2023-24, giocando per più di 10 minuti in tre di esse. Bloccati e carichi per un derby londinese pic.twitter.