Nerdpool.it - Pokémon Home si aggiorna con una grande sorpresa

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La piattaforma clouddedicata allo scambio e al trasferimento dei nostri amati mostri, sioggi con una nuova funzione e unaper i collezionisti. Infatti, da quest’oggi è possibile ricevere un Meloetta cromatico e accedere ai Dossier. DossierIl Dossierpermetterà la visualizzazione di alcune informazioni relative ai, come le descrizioni del Pokédex e altri dettagli di base come il loro tipo, le loro dimensioni, le loro forme e altro ancora. Queste informazioni sono disponibili anche se non hai registrato un particolaresul Pokédex Nazionale di. La funzione ti permette anche di scoprire in quali giochi puoi incontrare determinati, aiutandoti a completare il Pokédex con più facilità.