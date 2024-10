Pausa di benessere. I fanghi della salute (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle porte del Parco Regionale dei Colli Euganei sorgono le Terme Euganee, la prima area termale per la salute preventiva d’Europa, un luogo in cui rinascere e vivere una vacanza speciale, per ritrovare il benessere. La lunga tradizione termale euganea ha dato vita a numerosi hotel, ognuno con il proprio centro interno, specializzati in fangoterapia e trattamenti inalatori. Alle aree wellness si aggiungono le oltre 240 piscine termali interne ed esterne presenti in ogni hotel. Tutti i centri degli hotel del Bacino Termale Euganeo hanno ottenuto dal Ministero della Sanità il livello di qualificazione ’Iª Super’, che indica l’eccellenza del prodotto terapeutico utilizzato nelle varie cure. Quotidiano.net - Pausa di benessere. I fanghi della salute Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle porte del Parco Regionale dei Colli Euganei sorgono le Terme Euganee, la prima area termale per lapreventiva d’Europa, un luogo in cui rinascere e vivere una vacanza speciale, per ritrovare il. La lunga tradizione termale euganea ha dato vita a numerosi hotel, ognuno con il proprio centro interno, specializzati in fangoterapia e trattamenti inalatori. Alle aree wellness si aggiungono le oltre 240 piscine termali interne ed esterne presenti in ogni hotel. Tutti i centri degli hotel del Bacino Termale Euganeo hanno ottenuto dal MinisteroSanità il livello di qualificazione ’Iª Super’, che indica l’eccellenza del prodotto terapeutico utilizzato nelle varie cure.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La legge regionale delle Marche promuove salute e benessere : ecco gli obiettivi strategici - Il modello multidisciplinare e intersettoriale Un aspetto fondamentale della legge è l’intenzione di adottare un modello multidisciplinare e intersettoriale, che favorisca la creazione di alleanze tra diversi settori. Questa iniziativa ambiziosa è stata presentata dall’assessore allo sviluppo economico della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, durante la XXII Sessione Programmatica del ... (Gaeta.it)

Farmaciauno : l'alleato online più affidabile per il benessere e la salute - È possibile effettuare ordini in pochi click, accedendo a tutte le informazioni necessarie per fare scelte sicure e consapevoli. I clienti evidenziano l'efficacia del servizio, la qualità dei prodotti e la rapidità delle consegne, sottolineando la professionalità e l'affidabilità della piattaforma. La sicurezza delle transazioni è garantita da protocolli avanzati che proteggono i dati personali ... (Liberoquotidiano.it)

Alla Coop di Sesto Fiorentino un mese di prevenzione - salute e benessere - . Dal 15 ottobre al 15 novembre la sezione soci Coop di Sesto Fiorentino-Calenzano organizza un nuovo ciclo di incontri aperti a tutti, sui temi della prevenzione, della salute e del benessere presso il Centro*Sesto Coop, in Via Petrosa: in calendario tanti appuntamenti realizzati in collaborazione. (Firenzetoday.it)