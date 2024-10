Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per il primo turno delle qualificazioni ai Mondiali (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Nazionale italiana di Pallamano femminile si appresta ad iniziare il proprio cammino verso i Mondiali 2025, che si disputeranno dal 27 novembre al 14 dicembre in Germania e nei Paesi Bassi: le azzurre avranno il vantaggio del fattore campo nel primo turno di qualificazione. Dal 25 al 27 ottobre, infatti, a Chieti si giocherà il Gruppo 4, nel quale sono inserite, oltre all’Italia, Bulgaria e Lussemburgo: la formula è quella del girone all’italiana con partite di sola andata. Soltanto la vincitrice del raggruppamento avrà accesso alla seconda fase. Esordio sulla panchina azzurra per il direttore tecnico Alfredo Rodriguez Alvarez, che ha diramato l’elenco delle convocate, comprendente 21 atlete: ci sono il capitano Ilaria Dalla Costa ed il portiere Francesca Luchin, ma si registrano anche i ritorni in azzurro di Irene Fanton, Angela Cappellaro e Giada Babbo. Oasport.it - Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per il primo turno delle qualificazioni ai Mondiali Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Nazionale italiana disi appresta ad iniziare il proprio cammino verso i2025, che si disputeranno dal 27 novembre al 14 dicembre in Germania e nei Paesi Bassi: le azzurre avranno il vantaggio del fattore campo neldi qualificazione. Dal 25 al 27 ottobre, infatti, a Chieti si giocherà il Gruppo 4, nel quale sono inserite, oltre all’Italia, Bulgaria e Lussemburgo: la formula è quella del girone all’italiana con partite di sola andata. Soltanto la vincitrice del raggruppamento avrà accesso alla seconda fase. Esordio sulla panchina azzurra per il direttore tecnico Alfredo Rodriguez Alvarez, che ha diramato l’elenco, comprendente 21 atlete: ci sono il capitano Ilaria Dalla Costa ed il portiere Francesca Luchin, ma si registrano anche i ritorni in azzurro di Irene Fanton, Angela Cappellaro e Giada Babbo.

Pallamano femminile / Chiaravallle - le ragazze della Serie A2 scaldano i motori - A loro quattro, si sommano cinque giocatrici arrivate da Camerano, in virtù di un gemellaggio che tra qualche riga spiegheremo nel dettaglio: Caterina Baldascini, Camilla Toppa, Emma Bronzini, Isabel Bilò e Cristina Forconi. . Sampaolo parte proprio dal gemellaggio con la Pallamano Camerano: “Accogliamo a braccia aperte le ragazze che sono arrivate da Camerano, in virtù di un rapporto nato ... (Vallesina.tv)

Pallamano femminile : quattro team al top dopo tre giornate di Serie A1 - Gioia anche per Bressanone contro Mezzocorona (25-39) e per Cassano Magnago davanti ai propri tifosi ha fermato per 25 a 22 le rappresentanti dell’Adattiva Hc Pontinia. Adattiva Pontinia è attualmente con 4 punti all’attivo all’inseguimento di AC Life Style Erice, Jomi Salerno, Cassano Magnago e Brixen Südtirol con sei punti. (Oasport.it)

Pallamano femminile - tante conferme e poche sorprese nella seconda giornata di Serie A1 - Le romane hanno sconfitto per 34-26 il Casalgrande Padana, mentre le temibili atlete dell’équipe siciliana hanno espugnato Teramo per 21-40. Seconda giornata senza sorprese per quanto riguarda la Serie A1 2024-2025 di pallamano femminile. RISULTATI SERIE A1 – SECONDA GIORNATA Adattiva Pontinia – Casalgrande Padana 34-26 Jomi Salerno – Mezzocorona 34-24 Leno – Securfox Ariosto 23-27 Teramo – AC ... (Oasport.it)