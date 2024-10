Gaeta.it - Napoli in fase di preparazione: Lobotka infortunato e Gilmour pronto al debutto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le ultime notizie dal ritiro delindicano che, nonostante la pausa, ci sono stati sviluppi preoccupanti riguardo alla condizione fisica di alcuni giocatori chiave. In vista della partita di domenica contro l'Empoli, il tecnico Antonio Conte ha commentato l'infortunio di Stanislav, che ha subito un problema al flessore. Questo potrebbe rappresentare un'importante opportunità per il giovane scozzese Billy, che potrebbe avere la possibilità di scendere in campo dal primo minuto. La situazione die l'importanza della rosa Antonio Conte ha chiarito che l'infortunio dinon è di gravità estrema, ma è comunque necessario gestire il recupero con prudenza. "Non è gravissimo", ha affermato il mister, sottolineando la necessità di affrontare la situazione in modo strategico.