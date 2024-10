Morta Mitzi Gaynor, star di Per soldi o per amore con Kirk Douglas (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attrice, 93 anni, recitò in diverse commedie a Hollywood con star come David Niven, Gene Kelly e Frank Sinatra. La star di South Pacific Mitzi Gaynor, è scomparsa all'età di 93 anni. La notizia della morte è stata diffusa dai suoi manager Rene Reyes e Shane Rosamonda, nella giornata di giovedì, affermando che Gaynor è deceduta per cause naturali. Nata Francesca Marlene de Czany von Gerber, Mitzi Gaynor ha accumulato nel corso della sua carriera molteplici partecipazioni a lungometraggi, spettacoli teatrali e serie tv, proseguendo poi la propria attività come columnist. star da palcoscenico "Mentre celebriamo la sua eredità, offriamo i nostri ringraziamenti ai suoi amici, fan e alle innumerevoli persone che ha intrattenuto nel corso della sua lunga Movieplayer.it - Morta Mitzi Gaynor, star di Per soldi o per amore con Kirk Douglas Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attrice, 93 anni, recitò in diverse commedie a Hollywood concome David Niven, Gene Kelly e Frank Sinatra. Ladi South Pacific, è scomparsa all'età di 93 anni. La notizia della morte è stata diffusa dai suoi manager Rene Reyes e Shane Rosamonda, nella giornata di giovedì, affermando cheè deceduta per cause naturali. Nata Francesca Marlene de Czany von Gerber,ha accumulato nel corso della sua carriera molteplici partecipazioni a lungometraggi, spettacoli teatrali e serie tv, proseguendo poi la propria attività come columnist.da palcoscenico "Mentre celebriamo la sua eredità, offriamo i nostri ringraziamenti ai suoi amici, fan e alle innumerevoli persone che ha intrattenuto nel corso della sua lunga

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sharon Osbourne Honors Liam Payne While Lamenting That Music Industry ‘Let You Down’ - Sharon Osbourne pays tribute to Liam Payne after his death at 31, lamenting that music industry 'let you down,' while Robbie Williams also weighed in. (billboard.com)

Addio a Mitzi Gaynor, la star di South Pacific, scomparsa all’età di 93 anni - Mitzi Gaynor, celebre attrice e cantante, è scomparsa all'età di 92 anni. La sua carriera straordinaria ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo e continuerà a ispirare generazion ... (ecodelcinema.com)

Gravissimo lutto nel cinema, l’amatissima attrice è morta: il doloroso annuncio arriva dalla famiglia - Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la scomparsa di un’amatissima attrice, Mitzi Gaynor. La notizia è stata diffusa dalla ... (bigodino.it)